В Устюжне исчез подросток на велосипеде

Мальчик передвигался на оранжевом велосипеде

В городе Устюжне Вологодской области разыскивают 13-летнего подростка. Андрей Козлов уехал из дома на улице Красных Зорь и пропал. Мальчик худощав, ростом 155 см, круглое лицо, темно-русые короткие волосы, карие глаза.

Ориентировка

Ребенок был одет в красную безрукавку с белым принтом на груди, темную олимпийку, темные короткие шорты, серые кроссовки и черные носки. С собой был темный рюкзак. На левой руке носит черные электронные часы. Велосипед «Форвард» оранжевого цвета.

Кроме того, у подростка порез на большом пальце ноги - наложен бинт. Если вы видели подростка или знаете о его местоположении, позвоните в полицию 102, либо обратитесь в отделение на улице К. Маркса, 7, либо по телефонам 8(81737) 2-10-44, 2-10-42.