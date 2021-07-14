Вологжанин с ножом напал на 15-летнюю школьницу

Девочку вытащили с того света врачи

В Великоустюгском районе, 11 июля, юноша напал на девочку-подростка. ЧП произошло в городе Красавино. По данным вологодского следственного управления, 18-летний юноша, предварительно выпив, пришел к 15-летней девушке. Когда началась ссора, молодой человек заместо аргументов нанес удар ножом и скрылся.

В жутком состоянии девочку доставили в реанимацию, ей удалось спасти жизнь. Нападавший же некоторое время прятался от полицейских, а потом пришел домой и заснул. 13 июля его взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту нападения на несовершеннолетнюю.