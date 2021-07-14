Житель Вохтоги отогревал бензопилы в пожаре собственной квартиры

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В Грязовецком районе 28 февраля произошел пожар. В рабочем поселке Вохтога вспыхнула квартира 47-летнего местного жителя. Мужчина принял внутрь бутылку водки, однако от этого работы не убавилось, поэтому он решил похозяйничать - нужно было отогреть с мороза бензопилы. Нетрезвому вологжанину пришла в голову "блестящая" идея: облить пол собственной квартиры горючей жидкостью, поджечь ее и уйти.

Пламя заметили соседи, они и вызвали пожарных - люди могли погибнуть и лишиться имущества. Поджигатель же продолжал пить еще один день. Все, что он помнит - сломал шкаф, уронил телевизор, заснул. Утро встретил у матери, женщина и рассказала ему о поджоге...

Как сообщила пресс-служба судов Вологодской области, вологжанину назначили 1 год 4 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Приговор может быть обжалован.