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Происшествия14 июля 2021 12:21

Под Вытегрой один теплоход навалился на другой

ЧП произошло на Волго-Балтийском водном пути
Евдокия САХАРОВА
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Вид шлюза №6 со стороны водораздела. 2007 г. Фото: Михаил Архипов, cruiseinform.ru

Вид шлюза №6 со стороны водораздела. 2007 г. Фото: Михаил Архипов, cruiseinform.ru

В Вытегорском районе 13 июля в 8:32 столкнулись два теплохода. Как сообщила пресс-служба МЧС Вологодчины, на Волго-Балтийском водном пути теплоход «Калининград» совершил навал на теплоход «Волго-Дон 5054». Это случилось при заходе с верхнего бьефа в камеру шлюза №6. В результате уже «Волго-Дон 5054» навалился на основные ворота нижней головы камеры шлюза №6.

Движение парализовало на 2 часа. По официальным данным, никто из людей не пострадал. Уже к часу дня движение восстановили полностью.