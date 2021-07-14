Под Вытегрой один теплоход навалился на другой

Вид шлюза №6 со стороны водораздела. 2007 г. Фото: Михаил Архипов, cruiseinform.ru

В Вытегорском районе 13 июля в 8:32 столкнулись два теплохода. Как сообщила пресс-служба МЧС Вологодчины, на Волго-Балтийском водном пути теплоход «Калининград» совершил навал на теплоход «Волго-Дон 5054». Это случилось при заходе с верхнего бьефа в камеру шлюза №6. В результате уже «Волго-Дон 5054» навалился на основные ворота нижней головы камеры шлюза №6.

Движение парализовало на 2 часа. По официальным данным, никто из людей не пострадал. Уже к часу дня движение восстановили полностью.