Стали известны подробности трагического столкновения лодки и яхты под Вологдой

Лодки Фото: пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте.

В Вологодской области занялись расследованием уголовного дела по факту столкновения двух маломерных судов в месте слияния рек Сухоны и Вологды. Трагедия произошла в субботу, 10 июля, около поселка Устье-Вологодское. Столкнулась лодка «Казанка-5М2» с мотором и моторная яхта «Marada 2100». На борту находились 8 человек. Трое пострадали, а тело погибшего мужчины нашли в реке только спустя несколько дней.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР, за рулем лодки находился 49-летний мужчина, а на его борту были двое пассажиров-мужчин. Капитаном яхты был 46-летний мужчина, он вез 6 пассажиров, трое из них дети. От удара пострадали двое мужчин 48 и 49 лет с лодки и 14-летняя девочка с яхты. Их госпитализировали.

Выяснилось, что погиб судоводитель лодки: его тело нашли только 12 июля. Как предполагают следователи, он был пьян, не справился с управлением и врезался на скорости бортом под форштевень яхты. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил движения и эксплуатации объектов водного транспорта".