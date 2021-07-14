Череповецкий ревнивец признался в убийстве юной сожительницы

- Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В отдел полиции Череповецкого района пришел 25-летний местный житель. Он признался, что убил свою 20-летнюю сожительницу на почве ревности. Его задержали, решается вопрос об аресте. Назначили судебно-медицинские экспертизы.

Как выяснилось, инцидент произошел утром 13 июля в деревне Ирдоматка. Ранее судимый мужчина в пылу ссоры ударил возлюбленную ножом в шею и грудь. Девушка погибла на месте. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.