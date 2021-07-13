В Вологде умер живописец Василий Птюхин

Работа Василия Птюхина "Новая вера".

Стало известно о смерти вологодского живописца Василия Птюхина.

Василий Иванович родился в 1948 году. Окончил Дальневосточный институт искусств. С 80-х годов прошлого века жил в Вологде. Член Союза художников России. Лауреат международного фонда «Культурное наследие». Участник краевых, областных, региональных, всероссийских и зарубежных выставок.

Участник пленэров в Вологодской, Брянской, Тверской и Владимирской областях, в Испании и Черногории. Награжден дипломами и благодарственными письмами областных и городских администраций, а также Союза художников России.

Василий Птюхин будет похоронен на кладбище Козицино-2. Прощание состоится 14 июля по адресу: Пошехонское шоссе 27- б, в 13:00.

Как стало известно, Василий Иванович долго болел, однако продолжал работать. О смерти на страничке Василия Птюхина "ВКонтакте" сообщает его друг Виктор Павлов: " Уважаемые друзья, по просьбе В. И. Птюхина, сообщаю вам о его смерти. Он при жизни просил меня написать (когда это произойдет) ВКонтакте. Скорблю вместе с вами...."

Работа Василия Птюхина "Стреноженный кентавр"

Работа Василия Птюхина "Сон рыбака"