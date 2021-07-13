Ее тело еще не найдено: в вологодском карьере утонула женщина

В Вологодской области утонула женщина. Трагедия произошла 13 июля около 14 часов в Вологодском районе, в 40 километрах от Вологды.

Женщина плавала в карьере, заполненном водой, вблизи деревни Перхурьево. Как рассказали очевидцы полиции, женщина в возрасте 40-50 лет плавала возле мостков на воде. Она тонула, но никого не позвала на помощь. Поэтому ее исчезновения сразу никто не заметил. Когда отдыхающие заметили пропажу, то попытались отыскать - ныряли с маской. Однако поиски результатов не дали.

На место прибыли полицейские, они опрашивали очевидцев. Завтра на место выедет водолаз, он приступит к поиску тела, об этом сообщает Город Во.