81-летняя вологжанка отдала 2,4 млн, чтобы получить крупную компенсацию

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Жительницу Вологды обманули мошенники. Неизвестные позвонили 81-летней пенсионерке по телефону и представились работниками правоохранительных органов. Аферисты убедили вологжанку, что ей грозит крупная компенсация, ведь она покупала некачественные БАДы.

Естественно, есть некоторые препятствия к обогащению: неприятная необходимость - оплатить сопутствующие услуги, хранение ее будущих миллионов, банковские затраты на перевод крупной компенсации и другое.

В итоге пожилая женщина сумела с 20 июня по 7 июля обналичить 2,4 миллиона рублей кровных сбережений - их она все перевела на счета мошенников. Уголовное дело возбуждено, однако о поимке хоть одного более-менее профессионального дистанционного афериста не было слышно уже давно.

Правоохранители призывают сохранять бдительность...