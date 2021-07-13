Кировчанин приехал в вологодскую деревню и разбомбил Дом культуры

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В деревне Теплогорье Великоустюгского района произошло ЧП: кто-то надругался над местным Домом культуры. Расстроенная директриса учреждения незамедлительно обратилась в полицию. Женщина посчитала ущерб: за замену нескольких разбитых окон придется выложить 3 тысячи рублей.

Старший участковый уполномоченный полиции Дмитрий Белых взялся за расследование этого дерзкого преступления. Правоохранитель провел опрос населения и сумел установить подозреваемого. Им стал 19-летний уроженец Кировской области, который приехал в Великий Устюг в гости к знакомым.

Оказалось, что юноша изрядно выпил и решил разбить стекла учреждения культуры. После акта вандализма, пьяница скрылся.

На подростка завели уголовное дело по статье «Вандализм». Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы, либо арест до 3 месяцев. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.