Череповчане заметили в Шексне захлебывающегося ребенка

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В Череповце на Зашекснинском пляже спасатели заметили тонущего ребенка. ЧП произошло 12 июля в 11 часов на Зашекснинском пляже. 11-летний мальчик вместе с 2 несовершеннолетними друзьями пришли купаться без сопровождения взрослых.

Как рассказал директор спасательной службы Дмитрий Санакоев, ребенок в какой-то момент отделился от приятелей и направился к буйку. Однако, у школьника не хватило сил на обратный путь, он начал захлебываться и в итоге ушел под воду. К счастью, спасатели вовремя заметили тонущего и подоспели на помощь. Выяснилось, что ребенок плохо плавает.

На родителей выжившего мальчика составили административный протокол, т.к. они отпустили ребенка на пляж без сопровождения.