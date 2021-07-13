Кредитор пытался выбить долг поджогом дома

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Кредитор из Шекснинского района пытался поджечь дом должника. Его судили по ч. 3 ст. 30 – ч. 2 ст. 167 УК РФ.

7 февраля 2021 года около 4 часов утра мужчина, устав ждать возвращение долга, отправился к дому должника. С собой взял рюкзак, в который сложил банки и бутылки с горючими жидкостями, а так же газета, петарды и сера от спичек. Он пришел к дому, поставил рюкзак под газовой трубой, что шла вдоль стены, поджег газету. Когда появился открытый огонь, сон убежал.

Горящий рюкзак обнаружил хозяин дома, он же ликвидировал возгорание. А кредитор отправился под суд. Ему назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 5 месяцев и возложением дополнительных обязанностей, сообщает пресс-служба судов.