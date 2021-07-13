Мальчик получил серьезную травму перед тренировкой по тхэквондо

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Ребенок на тренировке получил травму, его мать взыскала компенсацию морального вреда с ВРОО «Федерация Тхэквондо (МФТ)». Инцидент произошел вечером 11 ноября 2019 года в Вологде, в зале для занятий по тхэквондо. Перед началом тренировки двое товарищей взяли 10-летнего мальчика за руки и за ноги и бросили его на маты. При этом парень получил закрытый перелом правой ключицы. В конце тренировки мальчик рассказал о боли тренеру, ему оказали необходимую помощь и позвонили матери. Затем мальчик был вынужден проходить длительное лечение.

Мама обратилась в Вологодский городской суд с иском к родителям несовершеннолетних и ВРОО «Федерация Тхэквондо (МФТ)» о компенсации морального вреда. Она обозначила сумму - 300 000 рублей за нравственные и физические страдания, вызванные длительностью лечения.

В соответствии с позицией Верховного Суда Российской Федерации, в случае причинения вреда малолетним (в том числе и самому себе) в период его временного нахождения в образовательной или медицинской организации , или иной, осуществлявшей за ребенком надзор, обязаны возместить причиненный малолетним вред, если не докажут, что он возник не по их вине при осуществлении надзора.

Суд первой инстанции удовлетворил иск вологжанки частично и взыскал с общественной организации в ее пользу 250 000 рублей.

Мать одного из мальчиков обжаловала это решение в областной суд, в частности, ей показался завышенный размер компенсации, что была грубая неосторожность самого мальчика, поскольку он не предупредил тренера до начала тренировки о болях в ключице.

С учетом тяжести полученной потерпевшим травмы, длительного периода лечения, неоднократного перенесения наркоза, отсутствия возможности ведения привычного образа жизни, невозможности посещать спортивную секцию, суд отставил решение суда первой инстанции и размер компенсации морального вреда без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.