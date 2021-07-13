В Вологде еще одна малышка выпала из окна

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В областной столице 12 июля с 5 этажа рухнула маленькая девочка. Вологжанка возрастом всего в 1,5 года самостоятельно забралась на подоконник и выпала из окна.

Как выяснили правоохранители, родители были в квартире, однако не обеспечили достаточный присмотр за ребенком. Врачи не смогли помочь девочке, она скончалась на руках медиков в больнице.

Как сообщило СУ Следственного комитета по Вологодской области, в отношении родителей возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Обстоятельства устанавливаются.

Напомним, даже в Вологодской области этот случай далеко не единичный.