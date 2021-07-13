Бетонную стену улицы Ярославской в Вологде украсили граффитчики

- Фото: администрация города Вологды

В областной столице в рамках проекта «Школа стрит-арта» прошел мастер-класс. Художники раскрасили бетонную стену в районе улицы Ярославской. Всего трудились пятеро мастеров: Матвей Коновалов, Олег Соколов, Лев Нелаев, Сергей Банк и Илья Игнаткевич. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

Граффитчики вязью написали название родного города, а рядом - персонажей-строителей. Материалы оплатил местный бизнес. "Сначала наносится эскиз изображения, но если хорошо работает фантазия, то сразу же можно размечать рисунок. Для меня рисунки на улице - это часть искусства. Рисую уже более 15 лет. Есть в этом своя атмосфера", - пояснил Олег Соколов.

Хотя такие рисунки могут многим вологжанам прийтись не по вкусу, уличное искусство все-таки делает город интереснее - как минимум, есть что сфотографировать.