Череповчанина подозревают в позорном пристрастии к детской порнографии

Фото Романа Денисенко

В Череповце правоохранители заинтересовались сексуальными пристрастиями 42-летнего местного жителя. Как предполагает следствие, мужчина с июля по август прошлого года обнаружил в интернете порнографические изображения, в том числе и несовершеннолетнего. Череповчанин решил, что фотографии ему еще понадобятся, поэтому сохранил их к себе на гаджеты.

В последствии мужчина рассылал понравившиеся фото пользователям в социальных сетях. На данный момент у подозреваемого из квартиры изъяли все электронные носители. Возможный педофил находится под подпиской о невыезде. За незаконный оборот порнографии с несовершеннолетними ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области