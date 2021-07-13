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Происшествия13 июля 2021 12:06

Пенсионер вылетел на встречку на трассе Р-21: столкновение убило автомобилистку

52-летняя женщина скончалась на месте. С ней была 17-летняя девочка
Евдокия САХАРОВА
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Машинам непоздоровилось

Машинам непоздоровилось

На территории Кирилловского района произошло ДТП со смертельным исходом. На 112 км трассы Вологда-Медвежьегорск Р-21 «Кола», 74-летний житель Московской области на Тойоте вылетел на встречную полосу движения. По ней уже двигалась 52-летняя женщина на автомобиле Дэу Нексия. Произошло лобовое столкновение.

Место происшествия

Место происшествия

Тойоту откинуло на Митсубиси Паджеро, идущий прямо за Дэу. Тойота осталась лежать на проезжей части на крыша, а остальные машины вылетели в кювет. Водительница Дэу скончалась на месте, а ее 17-летнюю пассажирку госпитализировали. Машины восстановлению не подлежат.