Пятеро пострадавших и один погибший в ДТП "Буханки" и "Лады" под Вологдой

Фото: газета «Сельская Правда» Грязовецкий район

На трассе в Грязовецком районе, 12 июля, около 17:30 произошло лобовое столкновение УАЗ "Буханка" и "Лады Иксрей". Как сообщила пресс-служба ГИБДД по Вологодской области, страшная авария случилась на 421 километре федеральной автодороги М-8 Москва – Архангельск.

По предварительным данным, пятеро человек пострадали в ДТП и один погиб. Как заявил очевидец, при ударе из УАЗа просто вылетели 4 пассажира, а машины задымились. Пожар пытались потушить проезжающие мимо автомобилисты.

Водитель Лады оказался в тисках кабины - спасателям пришлось постараться, чтобы его освободить. На место прибыли все спецслужбы, обстоятельства трагедии все еще уточняются.

Как предполагает полиция на данный момент, 43-летний водитель «Лады» вылетел на встречку. Он и погиб. Его 43-летний пассажир и второй водитель госпитализированы в Грязовецкую ЦРБ.

Движение на трассе восстановлено.