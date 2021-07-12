В Череповце остановили водителя, начавшего терять сознание от алкоголя

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На одной из центральных улиц города металлургов в минувшие выходные сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Рено. 48-летний водитель практически потерял способность говорить, при этом в салоне стоял стойкий запах спирта. Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, при общении с правоохранителями автолюбитель даже начал терять сознание. На место вызвали скорую помощь.

После того, как медики "откачали" череповчанина, у него измерили уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе. Он составил 1,238 промилле, что почти соответствует тяжелому опьянению.

Позже выяснилось, что это не первая поездка мужчины в нетрезвом виде. Его уже лишали прав. Кроме того, еще в апреле этого года мужчина отказался от освидетельствования на дороге.

Выпивоху отправили в отдел полиции, а его иномарку на спецстоянку. Свое поведение мужчина не смог объяснить даже после 40-минутного сна. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.