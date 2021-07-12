В Череповце ищут самокатчика, который сбил ребенка и уехал

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В Череповце мать пострадавшего 8-летнего мальчика ищет неизвестного на самокате, который сбил ее ребенка и скрылся. ДТП произошло 11 июля на перекрестке Ленина - Луначарского. Мать Юлия Бугрова рассказала официальному порталу города об аварии:

«Мы переходили дорогу на зеленый свет. Заранее посмотрели, что нет машин, никто не мешает нам. Сын пошел чуть вперед, и откуда ни возьмись появился самокатчик и наехал на ребенка. Молодой человек даже не извинился, просто отошел от нас и уехал. Конечно, я крикнула ему вслед, но в первую очередь мне нужно было поднять сына и успокоить, — говорит Юлия Бугрова. — Ребенок очень испугался. У сына разбит локоть, колено, он жалуется, что болит бок. Мы никуда не заявляли, в травматологию решили не обращаться. Сейчас слежу за состоянием сына. Конечно, хочется, чтобы молодого человека наказали, иначе такая ситуация может повториться».

УГИБДД по Вологодской области пояснило матери пострадавшего, что самокат по закону транспортным средством не является, его управление не регламентировано ПДД, поэтому водителя и к ответственности привлечь нельзя.

Инспектор отдела пропаганды ГИБДД посоветовал самокатчикам придерживаться ПДД для велосипедистов: в частности, спешиваться на переходах и пересечении дворов, а также и на тротуарах при большом количестве пешеходов.