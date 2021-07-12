В Вологде и Череповце появятся дополнительные пункты вакцинации

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Губернатор Вологодской области рассказал в соцсетях об ускорении темпов вакцинации граждан в ближайшее время. На Вологодчине ожидается крупная партия вакцины, поэтому было решено открыть два дополнительных медпункта в Вологде и Череповце с 13 июля.

В областной столице привиться можно будет во Дворце спорта на улице Маршала Конева, 2в, по будням с 11 до 19 часов и в субботу с 10 до 13 часов, а в городе металлургов в СКЗ «Алмаз» на улице Сталеваров, 43, с 14 до 19 часов по будням и с 10 до 13 часов в субботу.

Вологде Фото: Правительство Вологодской области

Перед вакцинацией медработник осматривает пациента и опрашивает, нужно будет заполнить анкету и согласие. С собой необходимо взять полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Завтра губернатор собрался лично посетить медпункт в Вологде.