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Здоровье12 июля 2021 16:02

В Вологде и Череповце появятся дополнительные пункты вакцинации

На Вологодчину должна поступить большая партия вакцины
Евдокия САХАРОВА
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Губернатор Вологодской области рассказал в соцсетях об ускорении темпов вакцинации граждан в ближайшее время. На Вологодчине ожидается крупная партия вакцины, поэтому было решено открыть два дополнительных медпункта в Вологде и Череповце с 13 июля.

В областной столице привиться можно будет во Дворце спорта на улице Маршала Конева, 2в, по будням с 11 до 19 часов и в субботу с 10 до 13 часов, а в городе металлургов в СКЗ «Алмаз» на улице Сталеваров, 43, с 14 до 19 часов по будням и с 10 до 13 часов в субботу.

Вологде

Вологде

Фото: Правительство Вологодской области

Перед вакцинацией медработник осматривает пациента и опрашивает, нужно будет заполнить анкету и согласие. С собой необходимо взять полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Завтра губернатор собрался лично посетить медпункт в Вологде.

Череповец

Череповец

Фото: Правительство Вологодской области