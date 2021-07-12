Мэр Вологды предложил чиновникам горхозяйства заняться прополкой лично

Чиновников ждут на бульваре Пирогова сегодня в 19:00

На прямом эфире в соцсетях мэр Вологды сообщил, что 12 июля утром прогулялся по городу, проехался на автобусе, а также посетил бульвар на улице Пирогова. Как оказалось, Сергей Воропанов 3 недели назад поручил департаменту городского хозяйства организовать прополку бульвара, однако, воз и ныне там. Ничего сделано не было.

Сити-менеджер пригрозил чиновникам уборкой: "Сейчас они ответят за это. Предложил сегодня из чиновников департамента городского хозяйства и службы городского хозяйства сделать субботник. Так что смотрите, примерно в 19:00 на бульваре Пирогова будет оживленно — чиновники будут полоть траву. Кто не умеет работать головой, будет работать руками". Такое действо грех пропустить!

Мэр также поговорил с пенсионерками, которые торгуют ягодами на улице Герцена у Городского рынка. Выяснилось, что дамам удобнее сидеть на ящиках, чем пользоваться прилавками рядом. Воропанов дал поручение сделать удобные места для торговли.

Поездка на автобусе произвела на чиновника еще более удручающий эффект. Мэр выдержал лишь одну остановку на грязном автобусе ПАТП-1. Когда он выходил из общественного транспорта, на улице Яшина его встретили пустые пивные бутылки в количестве 15 штук: "Подрядчику сегодня снять все объемы по уборке всех остановочных комплексов. Я проверил две остановки, на одной грязь".

О том, что большая часть вологжан не носит маски в общественном транспорте и смачно чихает в салон, дополнили комментаторы трансляции.