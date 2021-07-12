Умер Эдуард Бибер - крупный череповецкий предприниматель

Эдуард Бибер Фото: www.gorodche.ru

11 июля умер череповецкий бизнесмен Эдуард Бибер. Мужчина скончался после продолжительной болезни, об этом сообщил официальный сайт мэрии Череповца.

В 2008 году при поддержке предпринимателя в Зашекснинском районе был открыт филиал библиотеки №9. Бибер был создателем первых крупных супермаркетов города: «Элби», магазинов в ТЦ «Новый век» и «Интерсити». Всего на его имя было зарегистрировано более двух десятков предприятий, однако в последние годы они были ликвидированы.