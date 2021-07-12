Водитель бросил вологжанку, не сумевшую забраться в автомобиль

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В Вологде в субботу утром, 10 июля, у дома №14 по улице Герцена произошло необычное ДТП.

Как сообщает местное ГИБДД, 22-летняя девушка садилась в автомобиль "Хендай", когда водитель внезапно начал движение. Автомобилист не убедился, забралась ли пассажирка в салон. Вологжанка упала, получила травмы. Водитель же, вместо того, чтобы помочь даме, взял - и уехал. Пострадавшей пришлось обращаться к медикам, которые прописали ей курс лечения.

На что надеялся нарушитель - непонятно. Полицейские выследили 54-летнего мужчину и теперь занимаются данным делом.