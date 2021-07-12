В Вологде на остановке у автовокзала появились сидения

Фото Александра Максименко

В Вологде у автовокзала появились две скамейки для ожидающих автобуса горожан и гостей города. Ранее житель города Александр Максименко старался привлечь внимание к этой проблеме, ведь ожидающие просто падали на асфальт от жары, отсутствия места, чтобы присесть, страдали без навеса от дождя и солнца.

Вологжанин рассказал журналистам NewsVo, что все-таки получил ответ на свое обращение от администрации автовокзала. На остановке общественного транспорта 9 июля установлены 2 скамейки: "С одной стороны я конечно рад, что люди, особенно пожилые, будут иметь возможность ожидать транспорт, сидя, а не стоя или лёжа, как это уже бывало здесь. Но с другой стороны, конечно, это не скамейки, это две секции стульев, по всей видимости, которые были взяты с зала ожидания автовокзала".

Фото из сообщения Александра Максименко

Местный житель считает, что вологжане достойны современных скамеек: "Я не знаю все юридические моменты относительно согласования установки скамеек, но одно уже видно, что дирекция автовокзала не возражает против установки скамеек и если это так, то администрация Вологды, по идее, должна это как-то оформить юридически, чтобы была правовая определенность. И приобрести две скамейки и установить их. Также поставить современную урну, а не бочку, что сейчас там установлена".