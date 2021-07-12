Вологжанин обгорел, спасая свой горящий дом

Место ЧП Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В ночь на 10 июля трагический пожар, оставивший без крова две семьи, произошел в деревне Ивашово Шекснинского района. Вспыхнул муниципальный двухквартирный дом: в одной квартире проживало 2 вологжанина, еще 3 в другой.

Огнем оказались объяты все 135 квадратных метров строения. Здание полностью уничтожило пламя. Однако 65-летний житель дома не мог смириться с потерей имущества и пытался тушить вспыхнувшую квартиру. Мужчина получил ожоги рук, спины и плеч. Он отказался от госпитализации.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации аппарата защиты электросетей.