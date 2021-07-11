Под Вологдой столкнулись две лодки с 8 пассажирами: одного мужчину ищут

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В минувшую субботу, 10 июля, в 4 часа дня в месте слияния рек Сухона и Вологда столкнулись две лодки. ЧП произошло около поселка Устье-Вологодское в Вологодском районе.

На судах находилось 5 и 3 человек соответственно. Трое вологжан получили серьезные травмы и госпитализированы: 48-летний мужчина, 49-летний мужчина и 14-летняя девочка. Один мужчина пропал - ведутся его поиски, на место прибыли водолазы, правоохранители и спасатели.

На данный момент Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.