73-летняя вологжанка пыталась купить вакцину за 10 тысяч рублей

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73-летней жительнице Вологды поступил звонок от неизвестного мужчины. Продавец предложил ей приобрести вакцину, переведя 10 200 рублей на его банковский счет. Женщина поверила мошеннику и отправилась в ближайшее отделение банка.

Там пожилую вологжанку выслушала сотрудница финансового учреждения. Она заподозрила в продавце вакцин мошенника: убедила старушку не совершать денежный перевод и обратиться в полицию.

А вот 35-летней череповчанке повезло меньше: ей позвонил "представитель банка", сообщил о подозрительный операциях и попросил ответить на уточняющие вопросы. После того, как у женщины узнали все секретные коды, с ее счета исчезли 14 500 рублей. 20-летний житель областной столицы таким же способом лишился 12900 рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.