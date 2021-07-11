Женщина решилась переплыть реку в центре Вологды на спор и проиграла

Место происшествия

В Вологде спасатели выловили из реки 37-летнюю женщину. Дама поспорила с друзьями, что переплывет водоем прямо у Соборной горки туда и обратно. Спор она проиграла... Силы быстро кончились, пловчиха начала тонуть.

Женщину спасли патрулировавшие реку сотрудники ГИМС Дмитрий Дурнев и Алексей Сиряев. Ее затащили на борт патрульного катера, оказали первую помощь и провели ликбез по правилам поведения на воде. Кроме того, в центре Вологды купаться запрещено.

Пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области напоминает, что существует телефон доверия по вопросам безопасности на воде: 8 8172 72-99-99.