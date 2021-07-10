В Череповце задержан водитель, лишенный прав, с наркотиками в салоне

Наркотик был обнаружен в салоне иномарки Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Лишенный прав водитель разъезжал в состоянии наркотического опьянения с наркотиками в салоне. Госавтоинспекторы задержали его по ориентировке в Заягорбском районе Череповца. Он ехал на автомобиле "Форд Фокус". Поведение водителя 1991 года показалось инспекторам странным - оно не соответствовало окружающей обстановке, однако от водителя не пахло алкоголем. Но у него присутствовали другие признаки опьянения: замедленная несвязная речь и расширенные зрачки. Как выяснилось, 29-летний череповчанин ранее неоднократно привлекался за вождение в нетрезвом виде и по решению суда был лишен права на 2 года. При досмотре салона иномарки в подстаканнике был обнаружен пакет с веществом белого цвета. На место выехала следственно-оперативная группа. Пакет был изъят, направлен на экспертизу, которая показала, что в нем наркотическое вещество синтетического происхождения общей массой 0,97 грамма. Мужчина признался, что наркотик он приобрел через интернет для личного употребления.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в отношении череповчанина возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), а также части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).