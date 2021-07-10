В парке Победы Череповца появился новый экспонат

Фото: официальный сайт Череповца

В парке Победы Череповца появился новый 10-тонный экспонат. Еще один бронетранспортер пополнил Музей военной техники под открытым небом.

9 июля семнадцатый по счету экспонат был доставлен на подготовленную площадку. Технику доставили при помощи сотрудников ГИБДД, „Спецавтотранса“, „Северстали“ и Росгвардии».

БТР-60 был разработан в СССР, 1956—1959 годах, производился серийно в 1960—1976 годах на Горьковском автомобильном заводе, до 1987 года — на Курганском заводе колесных тягачей. БТР предназначались для переброса личного состава к месту боевой задачи.

В парке Победы уже есть собрат новичка - БТР-80. Кроме того, в числе экспонатов - полевая кухня, зенитная установка, танки, в том числе участвовавшие в Великой Отечественной войне.