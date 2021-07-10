Двухлетний мальчик выпал из окна кухни на пятом этаже

В Череповце двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. За жизнь ребенка борются врачи. О происшествии, которое случилось днем 9 июля, сообщает управление Следственного комитета по Вологодской области.

Двухлетний мальчик был один в кухне, где было открыто окно. Он сумел добраться до подоконника, оперся на москитную сетку и вместе с ней выпал с высоты около 14 метров.

По факту падения в отношении матери возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Известно, что мать ребенка в это время была в квартире. Ребенок госпитализирован и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.