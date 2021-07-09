Под Вологдой пассажирский ПАЗик столкнулся с КамАЗом

Фото с места происшествия Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Сегодня в Вологодском районе произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса. Авария случилась в 2 часа дня на 475 км трассы Москва – Архангельск: 56-летний водитель автобуса ПАЗ направлялся из Сокола в Вологду.

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

При выезде с остановки автобус по какой-то причине врезался в стоящий полуприцеп в составе автопоезда. КамАЗ остановился на полосе разгона для ремонта - этим занимался 41-летний водитель.

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

После столкновения водитель автобуса продолжил движение - произошел удар и в тягач, после чего ПАЗик съехал в кювет. В результате этой страшной аварии погиб водитель автопоезда. Пострадали двое пассажиров: 32-летний мужчина и 59-летняя женщина. Всего в салоне находилось 13 вологжан. "Правоохранители уточняют обстоятельства трагедии", - сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.