Для поиска вологжанина в лесу под Тотьмой ищут добровольцев

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В Тотемском районе, в деревне Данилов Починок мужчина 55 лет ушел в лес, его местонахождение неизвестно.

Сергей Иванович Борисов пропал в 4 утра 8 июля. Требуется помощь в распространении информации и в обследовании территории на месте. Мужчина нуждается в медицинской помощи!

Пропавший ростом 170 см, худощав, серые глаза, русые короткие волосы. С собой имел рюкзак и пластиковое ведро. Был одет в камуфляжный костюм и резиновые сапоги. Имеет шрам от аппендицита.

Всем, кто знает о местонахождении мужчины, просьба сообщить в полицию 112 или координатору "Тотьма-СПАС" Марине по телефону 8 (962) 667-12-89.