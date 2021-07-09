Череповчанка выложила медицинский диагноз бывшего сожителя в соцсети

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В Череповце возбудили уголовное дело на 27-летнюю местную жительницу. Дама по какой-то причине в феврале этого года решила распространить в соцсетях фотографии медицинского диагноза своего бывшего 26-летнего сожителя без его согласия.

Женщина подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни. Ей грозит штраф, обязательные, исправительные или принудительные работы, арест, либо до 2 лет лишения свободы. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранителями. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.