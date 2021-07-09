В Вологодской филармонии назначили нового гендиректора

Денис Саничев Фото: cultinfo.ru

Сегодня, 9 июля, в Вологодской филармонии имени В.А. Гаврилина состоялось официальное назначение нового генерального директора. Им стал Денис Саничев, ранее он был руководителем Мужского хора. Начальник Департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский торжественно представил Дениса Саничева в новом статусе коллективу культучреждения.

Музыкант разделил победу в конкурсе на должность с Марией Морозовой - такое решение приняла комиссия, состоящая из деятелей культуры области, членов общественного совета при департаменте, работников художественных коллективов филармонии. Департамент культуры и туризма сделал окончательный выбор в пользу Дениса Валентиновича.

Департамент пролил свет на биографию нового начальника: "Д.В. Саничев окончил Вологодское музыкальное училище, музыкально-педагогический факультет Вологодского государственного педагогического института и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». В Вологодской филармонии он работает с 2008 года – был главным администратором отдела по организации предпринимательской деятельности, затем директором ансамбля народной музыки «Солнцеворот». С Мужским хором Вологодской филармонии сотрудничает с 2002 года – сначала в качестве вокалиста, а с 2017 года в качестве директора и дирижера".