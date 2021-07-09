В Вологде поймали водителя Мерседеса, который ехал по встречке на мосту

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В Вологде сотруднику ГИБДД удалось задержать водителя, который решил, что правила дорожного движения не для него. 6 июля 26-летний мужчина за рулем Мерседеса решил объехать пробку, образовавшуюся вечером на Горбатом мосту, по встречной полосе. Автолюбителю не повезло, ведь недалеко от него в той же пробке стояла машина ДПС. С другой стороны, удивительно, что не произошло лобового столкновения, которое бы, скорее всего, повлекло за собой и другие.

Капитану полиции удалось сразу же догнать нарушителя на ближайшем перекрестке - правоохранитель включил сирену и маячки и тоже прокатился по встречной полосе. Напомним, на мосту нанесена "Двойная сплошная". Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.