В Вологде на пешеходном переходе сбили подростка

Фото Yulia Yulia из чата Baza.net

В областной столице на пешеходном переходе на Паровозном переулке, 34 возле улицы Преминина сбили 14-летнего мальчика. Подросток переходил дорогу по зебре, предварительно спешившись с велосипеда. 35-летний водитель Hyundai решил не притормаживать перед школьником и снес парня с перехода. У автомобиля от удара даже оторвало номер.

Мальчика же госпитализировали с вывихом/переломом ноги в больницу. Как сообщают местные жители, они уже давно жалуются на этот переход, просят установить светофор или "лежачих полицейских" для снижения скорости.