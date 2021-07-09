Сокольская драка с топором попала в прямой эфир

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В Соколе на улице Кирова произошел инцидент, который попал в прямой эфир. Один из участников конфликта вел трансляцию.

В мае 2020 года ночью в квартиру к знакомому пришел 38-летний ранее судимый мужчина - за гаечным ключом. Там ему предложили вина, а гость почувствовал себя как дома и начал вести стрим. Когда подписчики стали оскорблять собутыльников зэка, хозяин жилплощади попросил закончить эфир. Из-за громкой музыки "шоумен" не услышал просьбы - возникла потасовка. Один из мужчин схватил топорик и попытался бросить в телефон, однако оппонент вступился за свое имущество, выхватил оружие и рубанул обидчика по голове.

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму. Мужчину судили по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении необходимой обороны". Он будет отбывать 5 месяцев и 15 дней в колонии строго режима.