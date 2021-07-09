Еще два мужчины утонули в Вологодской области

О двух утонувших в Вологодской области сегодня сообщает МЧС. 8 июля в Вологодском районе утонул 45-летний мужчина. А 9 июля из воды достали тело в Вытегорском районе.

Согласно сводкам МЧС, 8 июля местные жители в реке Тошне, неподалеку от деревни Еремеево Вологодского района, обнаружили утонувшего 45-летнего мужчину. На место выехали спасатели, тело достали из воды и передали полицейским.

В Вытегорском районе 9 июля местные жители обнаружили в воде, вблизи шлюза № 2 Волго-Балтийского канала, в районе деревни Анхимово, утонувшего мужчину. На место выезжали спасатели АСУНЦ «Вытегра», тело передано полицейским. Им предстоит установить личность мужчины и причину его смерти.

Как сообщает пресс-служба МЧС, с начала года в воде погибло 35 человек, только с начала лета - 28.