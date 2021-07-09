В Вологде девочка выпала из окна. Ребенок госпитализирован, у нее серьезные травмы.

О происшествии сообщили в областном УМВД. ЧП случилось 8 июля. Трое детей, мальчики 10 и 7 лет, и их младшая сестричка играли в квартире.

Затем старшие убежали играть с собакой на улицу, не закрыв окно. Девочка, оставшись одна в комнате, залезла на подоконник, чтобы видеть братьев. Но москитная сетка не выдержала веса ребенка, девочка выпала на улицу.

При падении девочка получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Родители, как выяснилось, находились в соседней комнате.