Если в кранах нет воды: вологжане страдают от жары и огородников

В Вологодском районе зафиксированы перебои с водой. Оказалось, питьевой водой незаконно наслаждались огородники. Для полива приусадебных участков они незаконно подключились к сетям, расход воды значительно превысил расчетные показатели.

В результате несколько крупных сел муниципалитета остались без воды: особенно страдают жители верхних этажей. В частности, жалобы поступили из поселков Новое и Борисово Кубенского поселения.

Специалисты местной ресурсоснабжающей организации называли основные причины перебоев с водой: незаконные врезки в центральный водопровод и увеличенный расход воды из-за жары, в том числе и для полива огородов.

Как сообщает администрация района, была организована проверка. Выяснилось, что по переданным жителями показаниям счетчиков потребление на поселок составляет всего 1000 кубометров воды, а по факту — в 3,5 раза больше — 3500 кубометров.

«Главная задача сейчас — нормализовать работу системы водоснабжения. Нам пришлось пойти на жёсткие меры — сейчас специалисты ресурсоснабжающей организации проводят работу по отключению незаконных врезок. Уже прошли по десяти адресам, составили восемь актов. В результате давление с 1,8 атмосферы поднялось до 2,1. Эту работу будем продолжать. Такие рейды проведем и в других населенных пунктах района», — прокомментировал ситуацию глава Вологодского района Сергей Жестянников.