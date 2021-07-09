Доверчивая сокольчанка лишилась денег с банковской карты

Сокольчанка лишилась денег, доверив ей свою карту. Она отправила знакомую в магазин и сообщила пин-код. Инцидент произошел в начале марта. Женщина попросила гостью сходить в магазин: купить спиртного и продуктов. Она подала ей свою банковскую карту и бумажку с ПИН-кодом. В результате в магазин та ходила несколько раз и не удержалась: обчистила карту, сняв 42 500 рублей. Деньги эти она потратила на личные нужды. Но пропажу денег обнаружила дочь потерпевшей - прочитала СМС-сообщения в телефоне. На воровку подали заявление в полицию, дело рассмотрел суд. Сокольский районный суд по п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ назначил женщине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. С осужденной в пользу потерпевшей с учетом добровольно возмещенных 25 000 рублей суд взыскал оставшиеся 17 500 рублей.