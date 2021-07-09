В Череповце людей массово эвакуировали из горевшей многоэтажки

Комната полностью выгорела Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Череповце выгорела квартира на улице Луначарского. По сообщению ГУ МЧС Вологодской области, информация о возгорании поступила в 20 часов 43 минуты. Горела двухкомнатная квартира на 7-м этаже многоквартирного дома на Луначарского, 10.

В квартире проживает 35-летний мужчина, собственником жилья является женщина 1943 года рождения. Причиной возгорания стало неосторожное курение мужчины.

В квартире сгорели постельные принадлежности, повреждены мебель и внутренняя отделка. Мужчина был срочно госпитализирован с отравлением угарным газом.

Из-за опасности отравления других жильцов дома жителей верхних этажей эвакуировали по пожарным лестницам. Всего в тушении участвовали пять расчетов в составе 15 человек. Эвакуировано 9 человек.