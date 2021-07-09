21-летний мотоциклист вез пятерых пассажиров, один из них погиб

Мотоцикл "ИЖ-Планета" рассчитан на троих человек

Молодой мотоциклист без шлема вез пятерых пассажиров, также без шлема, один из них погиб. Житель Чагодощенского района получил страшные травмы, свалившись с подножки мотоцикла на ходу. Трагедия произошла вечером 8 июля в деревне Избоищи Чагодощенского района.

Как сообщает областное УМВД, пьяный 21-летний молодой человек управлял мотоциклом «Иж Планета-5» с коляской по улице Полевой. Как уточнили полицейские, он вез большую компанию - пять пассажиров, все они были без шлемов. В какой-то момент движения 48-летний пассажир решил встать на подножку коляски, но не удержал равновесия, упал. Врачи не смогли ему помочь - от травм мужчина скончался на месте ДТП.

"В ходе разбирательства на месте было установлено, что водитель и пять его пассажиров находились без шлемов", — сообщает пресс-служба УМВД области.