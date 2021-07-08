Череповчанин залез через окно в квартиру и изнасиловал хозяйку

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В минувшие выходные житель Череповца познакомился на улице с 41-летним мужчиной и пригласил к себе домой. Там находилась его 36-летняя сожительница. Компания выпила, гость ушел, а хозяева квартиры уснули. Однако ближе к полуночи мужчина вернулся, чтобы продолжить застолье, но хозяева дверь ему не открыли. Но гость зашел через окно - квартира находилась на 1 этаже.

Как сообщает управление СУ СК по Вологодской области, увидев спящую хозяйку квартиры, гость совершил действия сексуального характера, затем угрожая убийством, изнасиловал. Сожитель в другой комнате услышал шум и пресек изнасилование.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. Санкции статей п. «б» ч. 2 ст. 131 и ч. 1 ст. 132 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового и лишение свободы на срок от трех до шести лет.

В настоящее время подозреваемый мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности, задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.