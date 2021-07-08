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Общество8 июля 2021 16:31

На улицы Вологды вновь вышли косари

Город зарастал травой, пока выбирали нового подрядчика
Евдокия САХАРОВА
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Микрорайон Лукьяново

Микрорайон Лукьяново

Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде сегодня на улице Ленинградской наконец занялись покосом травы. Прошлый подрядчик из Башкирии не справился с объемами работ, поэтому пришлось выбирать новых, что заняло некоторое время. Мэр города даже посвятил косьбе видео в Тик-Токе в формате ожидание/реальность.

Большую площадь заказа было решено поделить на несколько контрактов, которые были размещены через электронные магазины. Сергей Воропанов заверил, что так получилось намного быстрее по срокам.

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На улицы Вологды вновь вышли косари
На улицы Вологды вновь вышли косари
Контракт с прошлым подрядчиком пришлось расторгнуть, все это время город зарастал травой

Сегодня приступил к работе подрядчик, за которым закреплено 16 улиц микрорайона ПЗ и Бывалово. Закончить покос должны до 23 июля. Скоро и другие косари займутся оставшимися микрорайонами.