Микрорайон Лукьяново Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде сегодня на улице Ленинградской наконец занялись покосом травы. Прошлый подрядчик из Башкирии не справился с объемами работ, поэтому пришлось выбирать новых, что заняло некоторое время. Мэр города даже посвятил косьбе видео в Тик-Токе в формате ожидание/реальность.

Большую площадь заказа было решено поделить на несколько контрактов, которые были размещены через электронные магазины. Сергей Воропанов заверил, что так получилось намного быстрее по срокам.

Смотреть видеосюжет На улицы Вологды вновь вышли косари

Сегодня приступил к работе подрядчик, за которым закреплено 16 улиц микрорайона ПЗ и Бывалово. Закончить покос должны до 23 июля. Скоро и другие косари займутся оставшимися микрорайонами.