Вологда потратит 20 миллионов рублей на улучшение освещения улиц

Вологжане жалуются на плохую освещенность улиц и пешеходных переходов. Работы по решению проблемы начались. Новая система освещения появится на пяти участках улиц и 14-ти пешеходных переходах Вологды. Средства выделены по областной программе «Цифровизация городского хозяйства». Сейчас ведется монтаж новых световых опор по улице Возрождения на участке от улице Ярославской до улице Петина.

Мэр Вологды Сергей Воропанов побывал на месте и рассказал о перспективах реализации этой программы:

«Благодаря поддержке Губернатора области Олега Кувшинникова мы получили средства на строительство новых линий освещения по программе цифровизации. Размер областной субсидии составляет около 6 млн рублей. На эти средства мы строим участки уличного освещения общей протяженностью около километра на 5 улицах, где раньше светильников вообще не было. По этим работам уже заключен контракт. Также в список добавили 14 пешеходных переходов, где также будет сделано освещение. В ближайшее время объявим конкурсные процедуры. Это важнейшая работа, вопрос безопасности водителей и пешеходов». Компания «Энергостройсервис» на первом участке улице Возрождения устанавливает 18 светодиодных светильников мощностью 120 Вт, это позволит дополнительно осветить участок протяженностью порядка 600 метров.

Второй участок по ул. Возрождения от ул. Костромской до ул. Новгородской; проезд от ул. Козленской к дому на ул. Козленской, 125а; участок от Окружного шоссе до школы №26; участок от ул. Чернышевского до дома на ул. Чернышевского, 112б.

Работы ведутся двумя бригадами в дневное время, для безопасности пешеходов и водителей специалисты регулируют дорожное движение.

"Строительно-монтажные работы на всех объектах планируем закончить к середине августа", - заверил генеральный директор подрядной организации «Энергостройсервис» Игорь Яхричев.

Что касается освещения пешеходных переходов, то дополнительные светильники появятся по адресам: пр. Победы, 89, ул. Гагарина, 40, Горького, 129-а, Козленская, 80, Конева, 15, Ленинградская, 115, Некрасова, 62, Панкратова, 78, Пушкинская, 43, Саммера, 28, Северная, 8, Челюскинцев, 17, Челюскинцев, 49, перекресток улиц Октябрьская – Авксентьевского.

«...Мы точечно отрабатываем проблемы на конкретных участках. А поддержка Губернатора, в том числе и финансовая, позволяет идти вперед большими шагами. Такие колоссальные вложения в инфраструктуру города в целом и в уличное освещение в частности, позволят обеспечить еще большую безопасность пешеходов на дорогах», - сказал депутат вологодской городской Думы, представитель депутатского объединения «Единая Россия» Михаил Громов.

Кстати, в рамках Градсовета депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании области выступили с предложением увеличить сумму на решение вопросов с дополнительным освещением областной столицы. Губернатор Олег Кувшинников идею одобрил, и Вологда получила из областного бюджета 20 млн рублей. На эти средства будет освещено дополнительно более десятка участков улиц. Также в феврале 2021 года в ходе Публичного отчета Мэр Вологды Сергей Воропанов анонсировал реализацию энергосервисного контракта. Это поэтапная замена более 10 тысяч натриевых светильников на более яркие и экономичные светодиодные, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.