Уровень реки Вологды близится к критическому

Фото со страницы мэра

В областной столице заметили, что уровень реки Вологды сильно упал во время аномальной жары. Еще весной было сильное половодье, в центре вода скрывала под собой берегоукрепление, люди боялись затоплений. Сейчас вода стоит на минимальной отметке. Об этом рассказал мэр города Сергей Воропанов.

По словам сити-менеджера, все затворы на Михальцевской плотине закрыты, но уровень все равно снижается ежедневно на 5 см. Близится критическая отметка - вологжане не смогут брать воду из реки в систему водоснабжения.

Сергей Воропанов поспешил успокоить жителей Вологды в соцсетях: "По мнению специалистов, для паники причин нет. Благодаря ремонту Кубенского тракта водопадачи (в 2019-2020 году заменили самый изношенный участок) сейчас 70% воды мы получаем из Кубенского озера. Благодаря поддержке губернатора Олега Кувшинникова реконструкция тракта проходит за счёт средств федерального бюджета. 2 этапа выполнены, в 2022-2023 годы сделаем ещё 2".