Нетрезвый вологжанин помог племяннику скрыть следы убийства

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В отношении 53-летнего жителя деревни Коротыгино Грязовецкого района Вологодской области возбуждено уголовное дело по статье "Укрывательство преступлений".

Как предполагает следствие, 4 апреля ночью нетрезвый мужчина заметил на одежде проживающего с ним 34-летнего племянника кровь. Родственник признался, что убил соседа, а его тело лежит в подъезде. Убийца попросил скрыть следы преступления: спрятать нож и окровавленную ткань.

Мужчина убедился, что в коридоре действительно лежит труп, и решил помочь племяннику. Он припрятал одежду недалеко от дома, а нож в квартире погибшего. После прибытия полиции он ничего не сообщил об этом, но следователям все равно удалось обнаружить спрятанные предметы.

На данный момент уголовное дело племянника уже расследовано и будет передано в суд. Пьяный мужчина поссорился с соседом из-за застолья, прошедшего накануне, и нанес несколько ударов ножом в шею оппонента. Укрывателю убийцы, так как он не является близким родственником, грозит наказание в виде штрафа, принудительных работ, ареста на срок до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок до 2 лет. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК.